Страна придет в упадок примерно через пять лет

Незалежную ждут нелегкие времена, если продолжится отток населения страны. Запас экономической прочности государства, по мнению директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона, иссякнет примерно через 3-5 лет.

По его словам, жители активно бегут из страны, однако снабжают оставшихся родственников деньгами. Этих средств пока достаточно для того, чтобы украинская экономика не обрушилась совсем.

"Это позволяет, кстати, балансировать в значительной степени – платежный баланс выводить более-менее позволяют эти деньги",

– пояснил эксперт в интервью YouTube-каналу PolitWera, добавив, что быть тревогу стоит, когда украинцы "окончательно осядут" за рубежом и "перестанут слать деньги". Крах можно предотвратить, полагает собеседник, благодаря внешнему финансированию.

"Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться", – заявил Саливон, отметив, что дальнейшая судьба Незалежной – в руках нового руководства. Команда президента Владимира Зеленского приблизит конец и погрузит страну в тотальную безработицу, если не поднимет с колен промышленность страны.

Между тем, по мнению читателей РИА "Новости", обрушение украинской экономики неизбежно. Это лишь вопрос времени, уверены они (орфография и пунктуация авторские).

"Поздно пить горилку, когда экономика отвалилась. Нет больше УССР, аминь", "То, что рухнет, уже не обсуждается, дискуссия теперь может вестись лишь по вопросу: когда?", "Не поймут они с майдана кастрюли одели а снять забыли. В итоге шума много а результата нет", "Экономику Украины ожидают серьезные трудности". Все. Точка", – отреагировали на сообщение комментаторы.

Напомним, что сокрушительный удар экономике Незалежной нанесли события 2014 года.