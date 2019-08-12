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На Украине спели о любви к Москве

На Украине спели о любви к Москве
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПереговоры по расширению "нормандского формата" назначены
Недовольные уже назвали произошедшее "зрадой"

Украинским футбольным болельщикам на стадионе во Львове включили песню со словами "Я люблю тебя, Москва". В воскресенье, 11 августа, там встречались команды "Карпаты" и "Мариуполь" в рамках 3-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге.

Неожиданно из динамиков раздался трек российских исполнителей Timati и DJ Smash под названием Moscow Never Sleeps.

Украинские пользователи тут же подняли крик в соцсетях, назвав произошедшее "зрадой" ("изменой"), сообщает "Царьград".

Возмущенный исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин потребовал извинений:

"Найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", – цитирует Ящинина "Обозреватель".

Сам матч закончился со счетом 1:1.

Николай ВИКТОРОВ
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