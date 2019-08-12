На Украине спели о любви к Москве

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Украинским футбольным болельщикам на стадионе во Львове включили песню со словами "Я люблю тебя, Москва". В воскресенье, 11 августа, там встречались команды "Карпаты" и "Мариуполь" в рамках 3-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге.
Неожиданно из динамиков раздался трек российских исполнителей Timati и DJ Smash под названием Moscow Never Sleeps.
Украинские пользователи тут же подняли крик в соцсетях, назвав произошедшее "зрадой" ("изменой"), сообщает "Царьград".
Возмущенный исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин потребовал извинений:
"Найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", – цитирует Ящинина "Обозреватель".
Сам матч закончился со счетом 1:1.
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