"На Мосфильме снято": поезд на Крымском мосту взбесил украинцев

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Первые кадры Крымского моста, по которому едет железнодорожный состав, вмиг разлетелись по Сети. Новость обрадовала россиян, однако в стане злопыхателей и завистников началась словесная перепалка (орфография и пунктуация сохранены).
"Моста нет!!! на мосфильме снято!", "Постанова!", "Верно. Декорации для умственно отсталых. Удивительно, как много людей все еще верит в этот мост",
– засуетились подстрекатели под видео, опубликованном на YouTube-канале пользователем ytatljh.
"Конечно, это же на Мосфильме снято, как и мост. Серьезные люди одевают кастрюли и скачут!", – пошутил "ответчик".
Не исключено, что авторы едких замечаний из соседней Украины. Между тем украинские СМИ пока молчат. Они еще не успели растиражировать данное событие и вылить свой ушат желчи.
Сегодня житель Керчи выложил видео проезжающего по железной дороге тепловоза, в состав которого вошли более 40 вагонов. Поезда по Крымскому мосту пустят в декабре этого года.
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