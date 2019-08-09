Украинцев пристыдили соотечественники в Крыму

На полуострове недовольны фортелем а-ля "местных патриотов"

Выходку киевских националистов в Судаке назвали "необдуманным поступком". Поднятие жовто-блакитного флага осудили в украинской общине.

По словам главы объединения Анастасии Гридиной, это сделать могли лишь пьяные туристы из Незалежной. А советнику председателя Херсонской областной администрации Богдану Ковалеву, она настоятельно порекомендовала заняться развитием своего региона. А то поводов для гордости, подчеркнула Гридина, нет от слова "совсем".

"Видимо, хвастаться только, по сути, нечем, кроме того, что на территории шастают мародеры, грубят фермерам, а представители власти занимаются популизмом",

– цитирует главу общины РИА "Новости", которая не сомневается, что протрезвевшие туристы утром освежатся в море.

А над Судаком снова появится "символ единения братских народов" – российский, украинский и белорусский флаги.