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Украинцев пристыдили соотечественники в Крыму

Украинцев пристыдили соотечественники в Крыму
Фото: www.globallookpress.com
На полуострове недовольны фортелем а-ля "местных патриотов"

Выходку киевских националистов в Судаке назвали "необдуманным поступком". Поднятие жовто-блакитного флага осудили в украинской общине.

По словам главы объединения Анастасии Гридиной, это сделать могли лишь пьяные туристы из Незалежной. А советнику  председателя Херсонской областной администрации Богдану Ковалеву, она настоятельно порекомендовала заняться развитием своего  региона. А то поводов для гордости, подчеркнула Гридина, нет от слова "совсем".  

"Видимо, хвастаться только, по сути, нечем, кроме того, что на территории шастают мародеры, грубят фермерам, а представители власти занимаются популизмом",

цитирует главу общины РИА "Новости", которая не сомневается, что протрезвевшие туристы утром освежатся в море. 

А над Судаком снова появится "символ единения братских народов" – российский, украинский и белорусский флаги. 

Ксения АНДРЕЕВА
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