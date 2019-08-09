Украинцев пристыдили соотечественники в Крыму

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Выходку киевских националистов в Судаке назвали "необдуманным поступком". Поднятие жовто-блакитного флага осудили в украинской общине.
По словам главы объединения Анастасии Гридиной, это сделать могли лишь пьяные туристы из Незалежной. А советнику председателя Херсонской областной администрации Богдану Ковалеву, она настоятельно порекомендовала заняться развитием своего региона. А то поводов для гордости, подчеркнула Гридина, нет от слова "совсем".
"Видимо, хвастаться только, по сути, нечем, кроме того, что на территории шастают мародеры, грубят фермерам, а представители власти занимаются популизмом",
– цитирует главу общины РИА "Новости", которая не сомневается, что протрезвевшие туристы утром освежатся в море.
А над Судаком снова появится "символ единения братских народов" – российский, украинский и белорусский флаги.
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