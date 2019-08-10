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Украинских депутатов позвали в Крым

Украинских депутатов позвали в Крым
Фото: www.globallookpress.com
Политики смогут лично развеять мифы о жизни на полуострове

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель позвал лидера украинской партии "Оппозиционный блок – За жизнь" Юрия Бойко вместе с делегацией посетить Крым, чтобы лично увидеть все происходящее на полуострове.

Такое решение принято после слов одного из депутатов партии о том, что "Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма".

"Юрию Бойко стоит сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, которая пришла к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией, делать столь провокационные и несогласованные заявления",

цитирует Гемпеля РИА "Новости".

По его мнению, после посещения Крыма у украинской делегации не останется вопросов о его статусе, а также о правильности выбора жителей, пожелавших присоединиться к России.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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