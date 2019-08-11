Украинцы выразили протест из-за поездки Путина в Крым

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МИД Украины объявило протест из-за того, что в Крым приехал глава РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своем сайте.
В письме говорится о том, что Путин якобы должен согласовывать свои посещения в российский Крым. По мнению украинцев, эта поездка "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".
На Украине не раз выражали подобные протесты после посещения российских политиков полуострова. Однако Москва оставляет эти заявления без внимания. В России регулярно отмечают, что воссоединение Крыма с РФ в 2014-м по результатам референдума обсуждению не подлежит.
Путин прибыл ранее на байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. Президент России также посмотрел уникальную постановку об истории Севастополя, которую поставили на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". Лидер россиян пообщался с актерами и по достоинству оценил их работу.
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