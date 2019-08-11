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В Крыму ответили Украине на протест из-за Путина

В Крыму объяснили ничтожность положения Украины
Фото: www.globallookpress.com
Незалежная воспользовалась очередным штампом

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал тот факт, что Украина выразила протест в связи с посещением президента России Владимиром Путина Крыма. По его словам, Киев продемонстрировал свое бессилие.

"Это уже привычные банальные заявления, которые киевские власти штампуют после посещения Крыма высшими должностными лицами нашей страны. Подобные формулировки говорят об их бессилии и подчеркивают ничтожность их собственного положения",

зявил Цеков РИА Новостям.

Он добавил, что Украина уже сама над собой смеется и вызывает смех у международного сообщества. Сенатор считает, что Киеву стоит перестать спекулировать на статусе российского полуострова, это позволило бы Незалежной решить многие вопросы, которые тормозят ее развитие.

Путин приехал в Севастополь на байк-шоу за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. Президент России также посмотрел спектакль об истории Севастополя на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". 

Полина ИВАНОВА
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