Крымский мост горел три часа

На железной дороге протестировали систему освещения

После того, как Крымский мост испытали на прочность, ему устроили еще одну проверку. Теперь строители посмотрели, насколько железнодорожная часть дороги через Керченский пролив приспособлена к работе в темное время суток.

Самый длинный в Европе мост загорелся. К счастью, ярким светом. На ж/д магистрали зажгли без малого 150 фонарей, которые не гасли на протяжении трех часов.

"На Крымском мосту протестировали систему освещения железной дороги. На километровом пилотном участке, ближе к таманскому берегу, на три часа включили почти 150 светильников. Они расположены на стойках с шагом от 13 до 16 м", – пояснили в инфоцентре "Крымский мост".

Всего же на мосту будут сиять порядка 2,5 тыс. светодиодных светильников, которые соответствуют климатическим особенностям региона, уточняет RT. Практически на 60% смонтированы стойки фонарей.

В России новости обрадовались и одновременно подготовились к едким и язвительным нападкам от страны-соседки (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Ща МИД Украины протест выразит всем 150 светильникам", "О близок, близок миг победы!!! ..." С нетерпением ждём прямого жд сообщения "Москва-Симферополь". Молодцы строители моста, всё монтируется по плану и в срок! А украинцы с досады пускай доедают последние сухари", – написали комментаторы.

В ответ снова получили увещевание, что моста не существует, а псевдокадры магистрали сняты в павильонах легендарной киностудии.

"Все нормуль!" – сказал главный осветитель Мосфильма))), – заверил, по всей вероятности, киевский провокатор.

Напомним, в мае 2018 г. по Крымскому мосту открыли автомобильное движение. Поезда по нему пустят в декабре нынешнего года.

