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Крым попросит Киев дать полуострову днепровской воды

Крым сдался: власти полуострова просят Киев дать днепровской воды
Фото: www.globallookpress.com
Симферополь считает, что великая славянская река не принадлежит исключительно Незалежной

Руководство Республики Крым хочет обратиться к Москве, чтобы власти РФ стали инициаторами переговоров с Киевом о снятии водной блокады и пропустили на полуостров воды Днепра, который берет свое начало именно в Российской Федерации. Об этом заявил сегодня зампредседателя республиканского Совмина, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – цитирует ТАСС крымского чиновника.

По его мнению, такая инициатива связана с необходимостью решить многие вопросы севера Республики.

Напомним, постмайданные вожди перекрыли в апреле 2014 г. Северо-Крымский канал, по которому на полуостров с советских времен поступала днепровская вода. Таким образом, новые киевские власти решили наказать крымчан за проведенный референдум, по итогам которого регион воссоединился с Россией.

Добавим, Северо-Крымский канал, построенный всем СССР в 60-е годы прошлого века, покрывал до 90% потребностей республики в воде, как для заполнения водохранилищ, так и для орошения. Сейчас из-за водной блокады наибольшие проблемы возникли на севере полуострова в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянск, где зафиксировано засоление подземных вод. От этого пострадала и сама Незалежная, особенно Херсонская область, примыкающая к российской Республике.

Чтобы решить проблему с водоснабжением Крыма в сентябре 2016 г. были сооружены три водозабора, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. куб. м в сутки, что обеспечило питьевой водой около 400 тыс. жителей на востоке Республики по временной схеме, которая действует до настоящего времени.

Ранее в июне в Крыму заявили, что региону не нужна вода из Днепра, поскольку река превратилась в "мощнейшую канализацию" всей Украины, а у Киева нет денег на модернизацию и ремонт старого технологического оборудования.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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