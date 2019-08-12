Американское посольство прокомментировало визит Путина в Крым

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Посольстве США в Киеве дало комментарий относительно визита президента Владимира Путина в Крым.
На странице американской дипломатической миссии в Twitter сообщается, что Вашингтон поддерживает позицию МИД Украины, и что поездка российских чиновников на полуостров является неприемлемой и нарушает украинский суверенитет.
Российский президент приехал на байк-шоу "Ночных волков" в Крыму и поздравил мотоклуб с десятилетним юбилеем проведения этого мероприятия. После этого в украинском МИД выразили протест из-за поездки. В свою очередь, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков считает, что этот протест свидетельствует лишь о бессилии Киева, отмечает RT.
Крым стал российским регионом после того, как на проведенном в марте 2014 г. референдуме большинство жителей высказались за присоединение к РФ.
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