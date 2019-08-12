Американское посольство прокомментировало визит Путина в Крым

Поздравление российского лидера вызвало неприятие в Вашингтоне

Посольстве США в Киеве дало комментарий относительно визита президента Владимира Путина в Крым.

На странице американской дипломатической миссии в Twitter сообщается, что Вашингтон поддерживает позицию МИД Украины, и что поездка российских чиновников на полуостров является неприемлемой и нарушает украинский суверенитет.

Российский президент приехал на байк-шоу "Ночных волков" в Крыму и поздравил мотоклуб с десятилетним юбилеем проведения этого мероприятия. После этого в украинском МИД выразили протест из-за поездки. В свою очередь, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков считает, что этот протест свидетельствует лишь о бессилии Киева, отмечает RT.

Крым стал российским регионом после того, как на проведенном в марте 2014 г. референдуме большинство жителей высказались за присоединение к РФ.