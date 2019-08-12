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В России ответили на возмущение США из-за визита Путина в Крым

В России раскрыли коварный замысел США по Крыму
Фото: www.globallookpress.com
Американцы пытаются побудить Москву обсудить статус российского полуострова

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков рассказал, почему посольство США осудило вслед за Украиной поездку президента страны Владимира Путина в Крым. По его мнению, Вашингтон поддерживает всех, кто выступает против России.

Цеков в разговоре с RT заявил, что тот факт, что глава государства посетил регион страны, неудивителен, а вот реакция американцев – "глупа".

"Американцы знают о том, что сегодня Крым является составной частью России. Они просто не видят очевидного, надеются на то, что своими действиями сподвигнут Москву к каким-то разговорам о статусе Крыма. Но наше руководство не раз заявляло, что данный вопрос закрыт",

– подчеркнул сенатор.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжар тоже отметил, что России все равно на то, как США реагируют на внутренние события в жизни страны. По его мнению, американцы пытаются "поспекулировать" на теме Крыма, но это "абсолютно пустое сотрясание воздуха", потому что статус полуострова не обсуждается. 

Путин побывал в Севастополе на байк-шоу и посмотрел спектакль об истории города. Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. 

Полина ИВАНОВА
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