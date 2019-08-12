В России ответили на возмущение США из-за визита Путина в Крым

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков рассказал, почему посольство США осудило вслед за Украиной поездку президента страны Владимира Путина в Крым. По его мнению, Вашингтон поддерживает всех, кто выступает против России.
Цеков в разговоре с RT заявил, что тот факт, что глава государства посетил регион страны, неудивителен, а вот реакция американцев – "глупа".
"Американцы знают о том, что сегодня Крым является составной частью России. Они просто не видят очевидного, надеются на то, что своими действиями сподвигнут Москву к каким-то разговорам о статусе Крыма. Но наше руководство не раз заявляло, что данный вопрос закрыт",
– подчеркнул сенатор.
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжар тоже отметил, что России все равно на то, как США реагируют на внутренние события в жизни страны. По его мнению, американцы пытаются "поспекулировать" на теме Крыма, но это "абсолютно пустое сотрясание воздуха", потому что статус полуострова не обсуждается.
Путин побывал в Севастополе на байк-шоу и посмотрел спектакль об истории города. Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума.
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