Украина провалила операцию по водной блокаде Крыма

В Киеве мечтали, что российские политики на коленях будут умолять о помощи

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара утверждает, что идея Украины использовать водную блокаду Крыма как инструмент давления полностью провалилась.

По его словам, перекрыв 5 лет назад доступ к воде, Киев надеялся, что это принесет России серьезный экономический ущерб и Москва будет вынуждена идти на поводу у Киева. Однако этого не случилось.

"Их надежды в целом не оправдались. Точкой давления, которую видели на Украине, это не стало",

– цитирует депутата РИА "Новости".

Он подчеркнул, что Россия предприняла серьезные меры, чтобы жители Крыма не имели проблем с водой. По словам Ганжара, вопрос возобновления подачи днепровской воды на полуостров можно обсуждать только после смены политического курса Киева и налаживания отношений между странами.

"Сейчас ситуация складывается таким образом, что не нужна нам эта вода путем спекуляции Крымом и переведения этого вопроса в политическое русло и точку давления. Таким способом построить диалог с Крымом у Украины не получится", – добавил депутат.

Ранее зампредседателя республиканского Совмина, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что руководство полуострова хочет обратиться к Москве, чтобы власти РФ стали инициаторами переговоров с Киевом о снятии водной блокады и пропустили на полуостров воды Днепра.