В Киеве отвергли возможность переговоров о подаче воды в Крым

На Украине сочли достаточным нынешнее обеспечение полуострова влагой

Власти Незалежной имели законное право перекрыть Северо-Крымский канал, по которому вода из Днепра поступала на территорию Крыма. Об этом заявил так называемый представитель президента Украины на полуострове Антон Кориневич.

"Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право", – подчеркнул он в Facebook.

По словам Кориневича, полуостров принадлежит Украине, но сейчас он "оккупирован", поэтому обязанность обеспечивать потребности местного населения должна выполнять Россия. Однако вести переговоры с Москвой по поводу водоснабжения Крыма Киев не будет, поскольку эта территория ей не принадлежит.

"Вопросы, связанные с Крымом, может поднимать только государство-суверен, то есть Украина", – объяснил Кориневич свою логику.

Но в любом случае крымчане от Украины воды не дождутся. "По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает", – сообщил о позиции Киева представитель Зеленского.

Ранее в Крыму предложили начать официальные переговоры с украинской стороной о разблокировании Северо-Крымского водоканала.