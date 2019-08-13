Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сенсация: крымская Атлантида преподнесла сюрприз

Сенсация: крымская Атлантида преподнесла сюрприз
Кадр из фильма "Аквамен"
Находки станут частью экспозиции музея подводной археологии в Феодосии

Археологи исследовали древний город Акра, ушедший под воду в IV веке н.э. у крымских берегов. Ученые признали, что прошедший летний сезон принес невероятные результаты.

"Сохранность конструкций превзошла все ожидания. Это настоящая сенсация", –

приводит сайт Русского географического общества слова заместителя директора Черноморского центра подводных исследований Виктора Вахонеева.  

Отмечается, что исследователям в этом году очень повезло с погодой: море было спокойное, со дна не поднимался ил, затрудняющий работы. Вахонеев отметил, что ранее археологи поднимали со дна множество предметов, однако у ученых не было общего понимания города. Теперь же исследователи смогли запечатлеть картину в целом.

Экспедиция полностью обследовала оборонительную систему города, защищавшую его со стороны суши. Был найден конец оборонительной стены длиной около 100 метров. В древности конец стены уходил в воду, а в конце стены была башня. По словам археологов, они ожидали, что стена будет разобрана или от нее останется только бесформенный развал, однако на дне оказалась прекрасно сохранившаяся кладка.

Кроме того, в толще морской воды нашли монет III-II веков до нашей эры, два глиняных бальзамария (небольшие сосудики в форме веретена для хранения благовоний) и деревянный гребень.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Киеве отвергли возможность переговоров о подаче воды в Крым

На Украине сочли достаточным нынешнее обеспечение полуострова влагой

США дали Донбассу возможность отделиться

Отказ Киева от Минских соглашений развязывает руки руководителям ЛНР и ДНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей