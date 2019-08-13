Сенсация: крымская Атлантида преподнесла сюрприз

Находки станут частью экспозиции музея подводной археологии в Феодосии

Археологи исследовали древний город Акра, ушедший под воду в IV веке н.э. у крымских берегов. Ученые признали, что прошедший летний сезон принес невероятные результаты.

"Сохранность конструкций превзошла все ожидания. Это настоящая сенсация", –

приводит сайт Русского географического общества слова заместителя директора Черноморского центра подводных исследований Виктора Вахонеева.



Отмечается, что исследователям в этом году очень повезло с погодой: море было спокойное, со дна не поднимался ил, затрудняющий работы. Вахонеев отметил, что ранее археологи поднимали со дна множество предметов, однако у ученых не было общего понимания города. Теперь же исследователи смогли запечатлеть картину в целом.

Экспедиция полностью обследовала оборонительную систему города, защищавшую его со стороны суши. Был найден конец оборонительной стены длиной около 100 метров. В древности конец стены уходил в воду, а в конце стены была башня. По словам археологов, они ожидали, что стена будет разобрана или от нее останется только бесформенный развал, однако на дне оказалась прекрасно сохранившаяся кладка.

Кроме того, в толще морской воды нашли монет III-II веков до нашей эры, два глиняных бальзамария (небольшие сосудики в форме веретена для хранения благовоний) и деревянный гребень.

