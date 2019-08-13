"Такого нигде в мире не видел": американца поразил Крым

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Бывший крымчанин Алекс Брежнев, с 1997 г. живущий в США, впервые за 20 лет приехал в родной Симферополь и поделился своими впечатлениями.
В своем видеоблоге он сравнил крымский и американский общественный транспорт и заявил, что инфраструктура Симферополя сильно изменилась в лучшую сторону с тех пор, как он был здесь в последний раз.
"Автобусные и троллейбусные остановки довольно комфортные, защищают от дождя и выполнены в красивом стиле... Можно зарядить свой телефон. Такого я вообще в мире нигде не видел – не то, что в США, и в Париже такого нет... Это меня повергло просто в шок", -
признался Брежнев.
Он также отметил, что на линиях ходят новые троллейбусы, давки нигде нет. Особое удивление у американца вызвал тот факт, что на остановках есть бесплатный вай-фай и ведется круглосуточное видеонаблюдение.
"Абсолютно даже машина не нужна. Шок человека, который прожил в Америке 20 лет", –
подчеркнул бывший соотечественник.
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