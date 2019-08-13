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Представитель Москвы в ООН сообщил британской коллеге об отсутствии войны в России

Представитель России в ООН осадил волнующуюся за украинцев в Крыму британку
Фото: www.globallookpress.com
Лондону посоветовали внимательно изучить гуманитарную ситуацию в Заевфратье

Постпреду Великобритании при ООН Карен Пирс напомнили об отсутствии в Российской Федерации каких-либо военных действий, а значит и гуманитарных катастроф, включая и на территории Крыма. Так отреагировал и.о. постоянного представителя РФ в организации Дмитрий Полянский на соответствующий спич британки на сегодняшнем заседании Совбеза.

"У вас, видимо, какая-то устаревшая информация или вас плохо подготовили. На территории нашей страны нет никакого вооруженного конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно", – цитирует ТАСС замечание Полянского.

Также он обратил внимание посланницы Лондона, что Москва регулярно задает вопросы и английским, и американским коллегам по поводу того, что же "происходит с соблюдением международного гуманитарного права в Заевфратье". В России, в частности, считают, что частные военные компании США грабят имущества сирийских нефтяных предприятий в данном регионе, пользуясь поддержкой авиации международной коалиции, а также занимаются подготовкой боевиков. Об этом в июле говорил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Итак, сегодня Пирс утверждала, что жители Крыма с паспортами Украины находятся в отчаянном положении, поскольку у них нет доступа к базовым социальным услугам, к каким именно, не уточняется.

"Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили свое гражданство", – заявила дипломат Соединенного Королевства.

Помимо этого, она назвала еще ряд стран, где нарушаются гуманитарные права граждан – это Южный Судан, Мали и Сирия. По ее словам, в настоящее время "сирийский народ морят голодом, так как во многие области не допускают гуманитарные грузы "Красного креста"", а в Алеппо и других районах САР "применяют оружие массового уничтожения".

Жаль, что представительница Туманного Альбиона не вспомнила про водную блокаду Крыма, устроенную киевскими майданными властями, и отрезанных от банковской системы Украины пенсионеров и инвалидов, проживающих на территории ДНР и ЛНР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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