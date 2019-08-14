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В Крыму нашли способ избежать водной блокады

Не имеют права: в Крыму нашли способ избежать водной блокады
Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак
Киеву напомнили о международном статусе Северо-Крымского канала

Крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Киев не имеет права перекрывать подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.

По его словам, канал построили еще в советское время, и он носит международный статус.

"Никто не вправе перекрывать международный канал, по которому осуществляется подача воды или осуществляется судоходство. В международном праве эти позиции четко закреплены и прописаны",

цитирует Мурадова РИА "Новости".

Он подчеркнул, что своими действиями Украина показывает, что пока не способна налаживать отношения с Россией. Мурадов надеется, что власти Незалежной все же подумают, прежде чем предпринимать подобные меры.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что попытка устроить морскую блокаду полуострова обречена на провал.

"У Украины на это нет ни сил, ни средств. Все это пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создавать информационный повод, чтобы о них говорили", – добавил он.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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