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Украинцы опровергли слова британского постпреда про невыносимую жизнь в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Граждане Незалежной не чувствуют себя ущемленными, вопреки мнению из Лондона

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина раскритиковала постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс за слова об ужасном положении украинцев на полуострове.

Гридчина отметила, что все, что говорила Пирс, неправда. Она позвала ее приехать в Крым, чтобы лично увидеть все своими глазами.

"Это все как в замечательной английской сказке "Алиса в Зазеркалье", когда очередной бармаглот рассказывает нам сказку. Пусть Пирс берет всю свою "королевскую рать" и все вместе приезжают в Крым искать крымчан, которые имеют только украинское гражданство",

цитирует Гридчину РИА "Новости".

Она подчеркнула, что после указа президента РФ Владимира Путина об упрощении выдачи гражданства, толпы украинцев захотели стать россиянами. По ее словам, желающих "с каждым днем все больше и больше".

"Такое ощущение, что Пирс сама хочет получить российское гражданство, только не знает как его попросить", – добавила Гридчина.

Ранее Карен Пирс заявила, что что жители Крыма с паспортами Украины находятся в отчаянном положении, поскольку у них нет доступа к базовым социальным услугам.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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