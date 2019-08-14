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Британцев позвали в Крым

Лживых британцев позвали в Крым
Фото: www.globallookpress.com
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Русофобам предложили взглянуть на ситуацию своими глазами

Прежде чем рассказывать об "ужасном положении" проживающих в Крыму украинцев, представителям западных стран нужно вспомнить, что украинский язык на полуострове признан государственным, как русский и крымско-татарский. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, так называемая обеспокоенность постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс по поводу ущемления в Крыму гуманитарных прав жителей с украинскими паспортами, – это "беспрецедентная, наглая, грязная ложь и очернительство":

"Мы готовы развеять их все опасения в этом вопросе. Пускай приедут и посмотрят, мы им все расскажем. Пообщаются с населением. Сделаем встречу с гражданами Украины, которые проживают в Крыму легально", – подчеркнул Гемпель в комментарии РИА "Новости".

Юрий Гемпель. Кадр youtube.com

Законодатель напомнил, что сегодня на полуострове представители всех национальных групп и гражданств имеют право на бесплатную медицинскую помощь, трудоустройство. Главное – находиться в Крыму легально, подчеркнул Гемпель.

Ранее британский постпред в ООН заявила, что оставшиеся в Крыму украинцы доведены до отчаяния, поскольку лишены доступа к базовым социальным услугам. Позже это опровергли в украинской общине полуострова.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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