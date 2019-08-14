Уникальная находка: в Крыму нашли древнейшие постройки

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Катакомбы, возраст которых составляет несколько тысяч лет, открыли на Крымском полуострове специалисты Института археологии РАН.
"Мы обнаружили погребения людей, покрытых охрой... Это примерно конец III – начало II тысячелетия до н.э. Самый древний период развития населения на территории Крыма, когда активно пользовались и керамикой, и различными бронзовыми орудиями", –
рассказала ТАСС научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии института Ирина Рукавишникова.
Исследователь добавила, что ученые вели раскопки кургана в районе села Ореховка Кировского района Крыма. Древнейшая конструкция представляет собой спиральные и кольцевые рвов, не пересекающиеся друг с другом.
По словам археолога, позднее, во время развитой Античности, в конце V – начале IV века до н.э., на этом месте снова был могильник. В этих более новых погребениях специалисты нашли целую хиосскую амфору и гераклийскую амфору с клеймом.
Широкомасштабные раскопки в Крыму начались
весной 2017 г,, после решения о строительстве скоростной трассы "Таврида", соединяющей Керчь с Севастополем. Ученые обследуют участок длиной почти 300-километров, идущий с востока на запад полуострова.
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