Уникальная находка: в Крыму нашли древнейшие постройки

Крупнейшие раскопки в археологической истории полуострова принесли свои плоды

Катакомбы, возраст которых составляет несколько тысяч лет, открыли на Крымском полуострове специалисты Института археологии РАН.

"Мы обнаружили погребения людей, покрытых охрой... Это примерно конец III – начало II тысячелетия до н.э. Самый древний период развития населения на территории Крыма, когда активно пользовались и керамикой, и различными бронзовыми орудиями", –

рассказала ТАСС научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии института Ирина Рукавишникова.

Исследователь добавила, что ученые вели раскопки кургана в районе села Ореховка Кировского района Крыма. Древнейшая конструкция представляет собой спиральные и кольцевые рвов, не пересекающиеся друг с другом.

По словам археолога, позднее, во время развитой Античности, в конце V – начале IV века до н.э., на этом месте снова был могильник. В этих более новых погребениях специалисты нашли целую хиосскую амфору и гераклийскую амфору с клеймом.

Широкомасштабные раскопки в Крыму начались весной 2017 г,, после решения о строительстве скоростной трассы "Таврида", соединяющей Керчь с Севастополем. Ученые обследуют участок длиной почти 300-километров, идущий с востока на запад полуострова.

