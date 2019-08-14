Крым обвинил Запад в водной блокаде полуострова

Власти Республики утверждают, что справляются с проблемой

Ответственность за водную блокаду Крыма, которая продолжается с весны 2014 г., лежит на странах Запада, а Незалежная лишь послушная исполнительница. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов. Так крымчанин прокомментировал последние высказывания разных украинских деятелей по вопросу водоснабжения российского региона. В Киеве в один голос трубят, что перекрытие Северо-Крымского канала является правильной стратегией.

"Политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах. Водная Блокада Крыма – часть антироссийской стратегии Запада. Поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра", – написал Аксенов сегодня в Facebook.

Он считает, что киевские власти своим решением о перекрытии канала не достигли целей, к которым стремились, поскольку для хозяйственно-питьевых нужд крымчане не испытывают дефицита в воде.

"Экономика полуострова развивается, турпоток растет, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям. Но это не отменяет того несомненного факта, что попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды является по сути формой государственного терроризма", – резюмировал глава Крыма.

Как напоминает "Свободная пресса", активно тему водной блокады стали обсуждать после того, как стало известно, что республиканские власти планируют в ближайшее время обратиться к Москве с просьбой инициировать переговорный процесс с Киевом об открытии Северо-Крымского канала, доставлявшего до апреля 2014 г. воды Днепра на полуостров.

Всплеск умозаключений по поводу решения этой проблемы начался на фоне заявлений зампредседателя Совмина Республики, постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова насчет того, что славянская река берет начало в России, а значит Незалежная не имеет права ее перекрывать.

