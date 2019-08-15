Европейцев повезут в Крым организованно

Турпоездки в регион востребованы в ЕС

Туристическая компания из Словакии займется организацией поездок граждан Евросоюза в Крым. Об этом сообщил словацкий депутат Петер Марчек. Он вместе с представителями туриндустрии своей страны на днях посетил полуостров.

"Я уверен, что реализуемый проект будет пользоваться спросом", – заявил Марчек "Известиям".

Он отметил, что сейчас словаки, как и граждане других стран ЕС могут приехать в Крым самостоятельно. Но многих пугают трудности организации путешествия. Поэтому словацкие бизнесмены решили заняться этим вопросом, чтобы максимально облегчить европейцам поездки в Крым.

Детали сейчас прорабатываются. Уже известно, что туристам будет предложен отдых не только на полуострове, но и комбинированные туры – с посещением Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, других городов.

Что касается европейских санкций, то они не помешают, уверен Марчек. "Деятельность компании ни в коем случае не будет нарушать законодательство", – цитирует политика "Вечерняя Москва".

Ранее американские сервисы по бронированию отелей перестали предлагать туристам размещение в крымских гостиницах.