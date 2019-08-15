Крымский мост облюбовали мошенники

Водителей призывают к бдительности

Крымский мост оказался раздольем для любителей жить за чужой счет. Россияне, часто пользующиеся автомобильной переправой через Керченский пролив, обратили внимание на мужчину, который стоит у дороги и делает вид, что у него кончился бензин посреди трассы. Причем делает он это неподалеку от АЗС.

"На парковке заправок Лукойл за крымским мостом в сторону Краснодарского края уже белее 3-х недель "дежурит" молодой человек на черном седане. Периодически переезжает с одной АЗС на другую. Уверенно голосует, пытаясь остановить проезжающий автомобиль и настойчиво просит оказать помощь бензином", – приводит "Керчь.ФМ" рассказ своего подписчика.

Более наблюдательные граждане заметили, что мошенники "работают" в паре:

"Они стоят с прошлого года. Одна машина на одной заправке, а светлая с противоположной. Наверно, денег дают, раз стоят постоянно. Надо написать заяву в ментуру. Ведь есть, кажется, статья за попрошайничество, или я ошибаюсь. Лично у меня просили уже около 5 раз", – написал читатель сайта в комментариях.

Керчане призвали водителей к осторожности. Одно дело, когда, действительно, топливо заканчивается в глухой местности и нужна помощь, и совсем другое, когда добротой и доверчивостью пользуются столь наглым образом.