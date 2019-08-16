В России отреагировали на план Киева по возвращению Крыма

Украина занимается популизмом

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что стратегия Незалежной по "возвращению" полуострова является бессмыслицей, но в регионе к этому уже привыкли.

"Все это вызывает иронию. Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивает цивилизованные отношения с российским Крымом",

– заявил политик РИА Новостям.

Бобков добавил, что вместо реальных действий, нацеленных на созидание, Киев занимается "политикой в чистом виде". Он считает, что властям соседнего государства стоит задуматься о стратегии своей страны, чтобы улучшить в ней жизнь и не допустить раскола. Ведь, по словам Бобкова, Незалежная последние 30 лет развивается хаотично, без какой-либо идеи, которая могла бы объединить людей.

Ранее, как напоминает портал URA.RU, заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал, что на Украине есть рабочая группа, которая будет разрабатывать стратегию по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма. Первый план инициатив приготовят в 2020-м.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. В Москве не раз говорили о том, что вопрос принадлежности полуострова неактуален.