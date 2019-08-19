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Черноморский флот приготовился к битве за Крым

Черноморский флот приготовился к битве за Крым
Фото: www.globallookpress.com
В ходе маневров войска приведены в состояние высшей степени готовности

На Крымском полуострове и в Краснодарском крае начались совместные командно-штабные учения флотских подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"Цель учений – отработка управления силами флота при приведении их в высшую степень готовности и налаживание взаимодействия между подразделениями в межвидовой группировке войск, дислоцированной в Крыму",

– говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

К тренировке сил привлечены структуры управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, а также основные корабельные и наземные соединения и авиация Черноморского флота.

Фото: www.globallookpress.com

Попутно в республике для российских военных проводятся испытания на морально-психологическую устойчивость. В ходе учений, в которых задействовано более 500 военнослужащих армейского корпуса ЧФ, войска развернули полевой Центр морально-психологического обеспечения. Участникам нужно преодолеть полосу препятствий, условия на которой максимально приближены к ведению настоящего боя. На ней присутствуют дымовые завесы, открытый огонь, звуки стрельбы, взрывов и крики.

"После прохождения полосы, для определения психоэмоционального состояния, влияющего на качество выполнения поставленной задачи военнослужащими, специалистами психологической работы флота проводятся психодиагностические мероприятия со всеми участниками учения",– сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ (цитируется по "Керчь-инфо").

Этим летом в Черном море и на его берегах проходит активная подготовка различных подразделений Вооруженных сил РФ. Так, совсем недавно в Новороссийске военные моряки отрабатывали уничтожение субмарин. А в середине июля истребители Су-27 и Су-30 в рамках учений поразили наземные цели условного противника под Феодосией.

Андрей ФИЛАТОВ
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