Символ Крыма закрыли от туристов

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Туристы не смогут попасть внутрь одного из самых узнаваемых символов Крыма – "Ласточкиного гнездо". Замок закрыт для посещения, так как внутри началась реконструкция.
До этого в замке проводились только восстановительные работы, так как разные части здания приходили в аварийное состояние. Теперь было решено провести комплексную реконструкцию, на нее выделено около 117 млн. рублей. Закончить работы планируют к апрелю 2020 года.
Теперь туристы смогут прогуляться только рядом с "Ласточкиным гнездом", – сообщает сайт музея.
Дворец в немецком средневековом стиле был построен на отвесной 40-метровой скале на южном берегу полуострова в 1912 году. Замок признан объектом культурного наследия федерального значения.
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