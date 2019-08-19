Символ Крыма закрыли от туристов

Главную достопримечательность полуострова нельзя будет осмотреть до следующей весны

Туристы не смогут попасть внутрь одного из самых узнаваемых символов Крыма – "Ласточкиного гнездо". Замок закрыт для посещения, так как внутри началась реконструкция.

До этого в замке проводились только восстановительные работы, так как разные части здания приходили в аварийное состояние. Теперь было решено провести комплексную реконструкцию, на нее выделено около 117 млн. рублей. Закончить работы планируют к апрелю 2020 года.

Теперь туристы смогут прогуляться только рядом с "Ласточкиным гнездом", – сообщает сайт музея.

Дворец в немецком средневековом стиле был построен на отвесной 40-метровой скале на южном берегу полуострова в 1912 году. Замок признан объектом культурного наследия федерального значения.