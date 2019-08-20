Просто поговорить: в Крым приехала делегация из Германии

Иностранцам надоели чужие сказки

Увидеть ситуацию своими глазами и опровергнуть небылицы, которые рассказывают о Крыме на Западе, решили представители общественной организации Druschba Global. С этой целью они прибыли на полуостров, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Группа общественников, состоящая из 15 человек, уже находится в Крыму. Их задача – развеять мифы о жизни крымчан и ситуации на полуострове, которые ходят в западных странах", – цитирует РИА "Новости" Гемпеля.

Он подчеркнул, что представители Германии намерены не только полюбоваться красотами Крыма и посетить главные объекты полуострова, но и пообщаться с населением, а также местными властями.

"В рамках визита также запланирована встреча с представителями крымского парламента. Крымская власть открыта для диалога", – подтвердил Гемпель.

Ранее в Крыму побывала делегация из США.