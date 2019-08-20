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Просто поговорить: в Крым приехала делегация из Германии

Европейцы приехали в Крым
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Крымский мост повесили замок
Иностранцам надоели чужие сказки

Увидеть ситуацию своими глазами и опровергнуть небылицы, которые рассказывают о Крыме на Западе, решили представители общественной организации Druschba Global. С этой целью они прибыли на полуостров, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Группа общественников, состоящая из 15 человек, уже находится в Крыму. Их задача – развеять мифы о жизни крымчан и ситуации на полуострове, которые ходят в западных странах", – цитирует РИА "Новости" Гемпеля.

Он подчеркнул, что представители Германии намерены не только полюбоваться красотами Крыма и посетить главные объекты полуострова, но и пообщаться с населением, а также местными властями.

Юрий Гемпель. Фото: crimea.gov.ru

"В рамках визита также запланирована встреча с представителями крымского парламента. Крымская власть открыта для диалога", – подтвердил Гемпель.

Ранее в Крыму побывала делегация из США.

Фоторепортаж
Иностранные туристы облюбовали Крым
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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