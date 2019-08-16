Украинцы рассказали американцам о финансовых потерях портов из-за Крымского моста

Одна из крупных гаваней на Азовском море недополучила миллионы долларов

На Украине подсчитали очередные финансовые потери из-за Крымского моста. В 2018 г. государственное предприятие "Бердянский морской торговый порт" недополучил $4,6 млн доходов. Об этом заявил директор ГП "БМТП" Александр Трощенков.

Главными причинами этих потерь он назвал ограничение со стороны Москвы судоходства в Черном море из-за строительства Крымского моста, а после его открытия задержание и усиленный досмотр судов, которые следуют в/из расположенных в Азовской акватории портов в Бердянске и Мариуполе.

Как сообщает запорожский сайт "061.ua", на текущей неделе в Бердянскую гавань приезжала делегация Министерства финансов и посольства США. Американцы обсудили с портовыми операторами проблемы, с которыми те столкнулись во время и после строительства российского транспортного перехода.

Трощенков информировал иностранных гостей о том, что в порт прекращен ввоз металла и глины, а производители металлопродукции переориентировались на гавани в Черном море. При этом он не уточнил, с чем именно такое положение связано, поскольку с начала прихода новой постмайданной власти в Незалежной почему-то катастрофически стало не хватать подвижных грузовых составов.

Зато он отметил положительную тенденцию, которая заключается в том, что Бердянский порт занимался разгрузкой комплектов ветроэнергетических установок General Electric. Так, в прошлом году обработано 26 комплектов, в нынешнем уже перегружено 26, в планах – еще 27.

В июле глава Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс сообщил, что азовские порты "из-за агрессии со стороны России" с 2014-го недополучили дохода на сумму около 6 млрд грн. Как именно украинским гаваням на Азове мешала РФ со времен "революции гидности", этот деятель также не стал расшифровывать. А мы напомним, на всякий случай, что возведение Крымского моста началось в феврале 2016 года.

