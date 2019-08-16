Задержан напавший на украинского политика россиянин

Подробности происшествия пока не разглашаются

Гражданин России, якобы принимавший участие в нападении на депутата Верховной рады, был задержан на Украине.

По информации управления Национальной полиции по Киевской области, утром 16 августа группа неизвестных набросилась на политика, имя которого не называется, после чего скрылась на автомобиле.

"Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения", -

отмечается на сайте ведомства.

По сообщению агентства УНИАН, жертвой нападавших стал народный депутат Виталий Куприй. Они брызнули мужчине лицо слезоточивым газом и облили ему одежду жидкостью с неприятным запахом, возможно, фекалиями.