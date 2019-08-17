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Названа выведенная Порошенко из Украины сумма

Всплыла украденная Порошенко у Украины астрономическая сумма
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Речь идет о миллиардах долларов

Бывшего президента Незалежной сдал его "враг №1".

О хищениях Петра Порошенко рассказал миллиардер из США Сэм Кислин. По его словам, "шоколадный король" не терял времени зря и успел за время правления вывести из страны около восьми миллиардов долларов. В том числе – и транш Киеву от МВФ на миллиард долларов.

"Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через гос компанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 млн. долларов",

- заявил он в интервью "Стране", отметив, что хищениями глава государства занимался на пару с генпрокурором Юрием Луценко.

Американские кураторы, судя по всему, серьезно взялись за экс-президента. Кислин заявил, что в США против Порошенко завели несколько уголовных дел. Миллиардер подчеркнул, что намерен встретиться с новым руководством страны и обсудить в том числе и махинации Порошенко.

Напомним, ранее американцу запретили въезд на Украину. По его словам, это было сделано по личной просьбе пана Петро.

"Тогда запрет ввели по устному распоряжению Порошенко, и я уже написал заявление в суд на СБУ. Порошенко испугался разоблачений, что я открою факты о его коррупции, поэтому и не пустил меня в Украину. Недавно Служба безопасности, у которой уже новый руководитель, отменила запрет",

– сообщил Кислин.

Напомним, ранее стало известно, что в электронных декларациях Порошенко по-прежнему называет себя президентом Украины.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
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