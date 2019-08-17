Украине пообещали добровольный возврат Крыма Россией

Принять полуостров в Киеве согласятся на определенных условиях

"Наиболее приемлемый" вариант озвучил один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев. По его словам, вероятность того, что Россия добровольно отдаст Крым Украине, существует. Однако примут его лишь в том случае, если наша страна "принесет извинения" за мифические преступления на украинской земле и компенсирует ущерб.

Пока же полуостров в составе Незалежной украинцам только снится. Самостоятельно его заполучить не выйдет, признал Джемилев в интервью "Апострофу". При этом он заявил, что у президента Владимира Зеленского "есть много путей", чтобы это осуществить. Так, Украине необходимо вести работу в нескольких направлениях. Добиваться поддержки международных партнеров и улучшать систему безопасности.

Ранее одиозный деятель заявил, что Россия якобы заселяет полуостров военными.