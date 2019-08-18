Порошенко перечислил главные страхи России

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Петр Порошенко на своей странице в Facebook перечислил главные страхи России.
По его мнению, Москва якобы боится единства и решительности украинцев. Кроме того, как утверждает политик, приверженность Незалежной Западу создает серьезную угрозу для Кремля.
"Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы – крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации",
– написал Порошенко.
Экс-президент неоднократно обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве подчеркивали, что РФ не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Незалежной удалось разрешить кризис.
Доказательства сыщиков из Незалежной основываются на цифрах