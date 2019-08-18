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Экс-депутат Рады раскрыл преступления ВСУ в Донбассе

Экс-депутат Рады раскрыл ужасающие преступления ВСУ в Донбассе
Фото: www.globallookpress.com
Солдаты Украины издеваются над собственными гражданами

Экс-депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко на своей странице в Facebook выложил сканы отчета о преступлениях ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

Документы были адресованы министру обороны страны Степану Полтораку. Описанные события произошли в период с 2014 по 2015 годы.

Согласно отчету, один из "контрактников" в 2014 году незаконно проник в частный дом, изнасиловал девушку и убил отца, который ее защищал. Другой на бронетранспортере сбил двух пешеходов. Также сообщается о побегах солдат и многочисленных кражах, и убийствах.

Отмечается, что за указанный период из-за правонарушений силовиков погибли 60 гражданских лиц.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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