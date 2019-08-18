На Украине признали потерю признаков государства

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Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что страна теряет признаки государства – территорию и население.
По его словам, с 1991 года Незалежная постоянно экспериментирует в поисках оптимальной модели управления, однако ни к чему хорошему это не приводит.
"Одна война, две революции, шесть волн радикальных беспрецедентных реформ, провозглашаемых каждым новым президентом, и вместе с тем шесть попыток стереть прошлое, обвинив во всем предшественников",
– написал Кулеба в статье для издания "Зеркало недели".
Посол добавил, что за 28 лет Украина практически ничего не создала в различных сферах.
Доказательства сыщиков из Незалежной основываются на цифрах