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На Украине признали потерю признаков государства

На Украине признали потерю признаков государства
Фото: www.globallookpress.com
Страна за 28 лет растеряла территорию и людей

Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что страна теряет признаки государства – территорию и население.

По его словам, с 1991 года Незалежная постоянно экспериментирует в поисках оптимальной модели управления, однако ни к чему хорошему это не приводит.

"Одна война, две революции, шесть волн радикальных беспрецедентных реформ, провозглашаемых каждым новым президентом, и вместе с тем шесть попыток стереть прошлое, обвинив во всем предшественников",

написал Кулеба в статье для издания "Зеркало недели".

Посол добавил, что за 28 лет Украина практически ничего не создала в различных сферах.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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