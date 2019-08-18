В команде Зеленского назвали сроки окончания войны в Донбассе

Кровопролитные бои в ближайшее время не прекратятся

Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что завершить войну в Донбассе быстро не удастся. Об этом он рассказал в интервью газете "НВ".

По его словам, избиратели надеются на скорое окончание ожесточенных боев, однако все не так просто.

"Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе",

– сказал он.

Напомним, что в 2014 году Киев начал силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.