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На Украине поймали российского шпиона

Флэшка в грязных носках: на Украине разоблачили российского шпиона
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
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Разведчик якобы работал на Москву в течение пяти лет

В Запорожье на военном заводе "МИГремонт" задержали резидента российской военной разведки.

По сообщению ТСН, на флэшке у подозреваемого нашли фотографии ударных украинских истребителей. Сам носитель информации обнаружили во время обыска в грязных носках задержанного. Отмечается, что разведданные передавались в Россию в течение пяти лет.

На заводе в Запорожье производят штурмовики четвертого поколения "Су-27", фотографии новой навигационной системы которых сотрудник завода якобы давно продал россиянам. Задержанный подчеркнул, что не занимался диверсиями, а только собирал и передавал информацию.

Валентина МАЙОРОВА
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