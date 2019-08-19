На Украине поймали российского шпиона

Разведчик якобы работал на Москву в течение пяти лет

В Запорожье на военном заводе "МИГремонт" задержали резидента российской военной разведки.

По сообщению ТСН, на флэшке у подозреваемого нашли фотографии ударных украинских истребителей. Сам носитель информации обнаружили во время обыска в грязных носках задержанного. Отмечается, что разведданные передавались в Россию в течение пяти лет.

На заводе в Запорожье производят штурмовики четвертого поколения "Су-27", фотографии новой навигационной системы которых сотрудник завода якобы давно продал россиянам. Задержанный подчеркнул, что не занимался диверсиями, а только собирал и передавал информацию.

