Украинцев предупредили об опасности

Популярный крымский курорт Коктебель поразила страшная инфекция. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на известного своими негативными сообщениями блогера Roksolana Today.

В новой истории приводится рассказ женщины, у которой заболел ребенок на отдыхе в Коктебеле. Врач в больнице диагностировал ротавирус, прописал адсорбенты, рисовую кашу на воде, чай и отправил лечиться домой.

По словам женщины, больница была переполнена детьми с аналогичными симптомами.

При этом Roksolana Today показательно "беспокоится" о том, что скоро к "морю дерьма" приедут участники и посетители ежегодного джазового фестиваля, который организует российский журналист, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В прошлые годы жители соседней Незалежной с удовольствием приезжали на Koktebel Jazz Party. В этом году их, видимо, решили припугнуть.