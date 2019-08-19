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Популярный крымский курорт Коктебель поразила страшная инфекция. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на известного своими негативными сообщениями блогера Roksolana Today.
В новой истории приводится рассказ женщины, у которой заболел ребенок на отдыхе в Коктебеле. Врач в больнице диагностировал ротавирус, прописал адсорбенты, рисовую кашу на воде, чай и отправил лечиться домой.
По словам женщины, больница была переполнена детьми с аналогичными симптомами.
При этом Roksolana Today показательно "беспокоится" о том, что скоро к "морю дерьма" приедут участники и посетители ежегодного джазового фестиваля, который организует российский журналист, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В прошлые годы жители соседней Незалежной с удовольствием приезжали на Koktebel Jazz Party. В этом году их, видимо, решили припугнуть.
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