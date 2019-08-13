Национальное бедствие: украинцев убивает корь

Нибиру
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В Незалежной растет число заразившихся корью. Только за последнюю неделю заболевание было диагностировано у 300 человек, большинство из них – дети.
Общее число инфицированных на Украине превысило 50 тысяч человек, зарегистрированы смертельные случаи. Эпидемия приобретает масштаб национального бедствия.
Глава Минздарава Украины Ульяна Супрун в Facebook призвала обсудить ситуацию на Совете нацбезопасности и обороны, ведь экстренные меры пока не облегчают ситуацию. Больше всего страдает Киев – там зарегистрирована худшая статистика.
Как пишет "Пятый канал", пока в стране закупили 3 миллиона вакцин, лекарство еще не поступило во все поликлиники. Более того, прививок не хватит на всех 65 миллионов людей, живущих на Украине.
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