Нибиру
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Неделю назад нескольких туристов в Крыму напугало страшное существо. Встреча с монстром произошла лесу, куда россияне отправились отдохнуть от цивилизации. Туристы уже поставили палатку и развели костер, когда к ним вышло что-то, напоминающее лешего.
Как описывают очевидцы, у него были руки, ноги, туловище и голова, но людей он напоминал мало, скорее был похож на корягу и очень нескладного человека.
Переждав до утра в лесу, туристы рванули назад, где им удалось пообщаться с уфологами. Специалисты уверены, что это не пришелец, а древнее существо, живущее в аномальной зоне на одной из гор.
Как пишет VistaNews, пока леший, обитающий в пещере, только пугает, а на людей, вроде бы, не нападает. Существо может выйти к туристам, потушить костер или выдернуть колья из палатки, но есть от него и польза: оно спасает животных от пожара.
Безобидное существо становится по-настоящему опасным в день летнего солнцестояния. В этот день ему приносят в жертву животных, от которых на утро остаются только кости.
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