Сколько человек пострадали от лешего пока неизвестно

Неделю назад нескольких туристов в Крыму напугало страшное существо. Встреча с монстром произошла лесу, куда россияне отправились отдохнуть от цивилизации. Туристы уже поставили палатку и развели костер, когда к ним вышло что-то, напоминающее лешего.

Как описывают очевидцы, у него были руки, ноги, туловище и голова, но людей он напоминал мало, скорее был похож на корягу и очень нескладного человека.

Переждав до утра в лесу, туристы рванули назад, где им удалось пообщаться с уфологами. Специалисты уверены, что это не пришелец, а древнее существо, живущее в аномальной зоне на одной из гор.

Как пишет VistaNews, пока леший, обитающий в пещере, только пугает, а на людей, вроде бы, не нападает. Существо может выйти к туристам, потушить костер или выдернуть колья из палатки, но есть от него и польза: оно спасает животных от пожара.

Безобидное существо становится по-настоящему опасным в день летнего солнцестояния. В этот день ему приносят в жертву животных, от которых на утро остаются только кости.