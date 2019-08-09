Спрятаны под землей: в Ирландии нашли таинственные объекты

Один из объектов ориентирован на точку восхода солнца

Ученые из колледжа Дублина нашли около 40 ранее неизвестных археологических памятников, большинство из них скрыты под землей. Все они расположены рядом с Ньюгрейнджом – культовым мегалитическим сооружением.

Найти загадочные монументы удалось с помощью современных технологий: специалисты применили лазерное сканирование, зондирование и беспилотники. Как пишет Phys.org, объекты были созданы в разное время – от 4 тысяч до 2500 лет до нашей эры

Особое внимание ученых привлек к себе объект, который ориентирован на точку восхода солнца в день зимнего солнцестояния. Установлено, что он на несколько лет моложе самого Ньюгрейнджа, создание которого датируется примерно 3200 годом до нашей эры.