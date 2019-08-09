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Спрятаны под землей: в Ирландии нашли таинственные объекты

Фото: www.globallookpress.com
Один из объектов ориентирован на точку восхода солнца

Ученые из колледжа Дублина нашли около 40 ранее неизвестных археологических памятников, большинство из них скрыты под землей. Все они расположены рядом с Ньюгрейнджом – культовым мегалитическим сооружением.

Найти загадочные монументы удалось с помощью современных технологий: специалисты применили лазерное сканирование, зондирование и беспилотники. Как пишет Phys.org, объекты были созданы в разное время – от 4 тысяч до 2500 лет до нашей эры

Особое внимание ученых привлек к себе объект, который ориентирован на точку восхода солнца в день зимнего солнцестояния. Установлено, что он на несколько лет моложе самого Ньюгрейнджа, создание которого датируется примерно 3200 годом до нашей эры.

Дарья ПЕТРОВА
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