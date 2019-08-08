Названы самые опасные сорта сыра

Этот продукт особенно опасен для беременных женщин

Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью. В таких сортах как рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и др. содержатся токсичные вещества, которые могут спровоцировать развитие листериоза.

"Сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта",

– цитирует специалиста "АиФ.

Именно во время вынашивания ребенка велик риск заражения листериями – это может привести к внутриутробному заражению плода, аномалиям развития и выкидышу.

"ФедералПресс" напоминает, листероз – это заболевание, инфицирующее центральную нервную систему, также оно может вызвать энцефалит и менингит. Чаще всего им заражаются через продукты питания.