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Склонность к инфаркту определит простой тест

Фото: www.globallookpress.com
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Несколько шагов по лестнице могут о многом рассказать

Инфаркт миокарда может случиться совершенно неожиданно для человека. Его жертвой зачастую становятся не только люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и в общем-то здоровые. Особенно часто такое происходит летом из-за нехватки кислорода в воздухе, сообщил врач-телеведущий Сергей Агапкин.

Склонность к "летнему инфаркту" можно проверить простым способом:

"Если на 1-2 этажах при подъеме по лестнице вам пришлось остановиться и отдышаться, значит, сердце испытывает большую нагрузку, а вы находитесь в группе риска инфаркта миокарда", – приводит слова Агапкина "Медикфорум".

Фото: www.globallookpress.com

Обратиться к врачу должны и люди, которые начинают плохо себя чувствовать в теплый период года от любой физической нагрузки.

Медики предупреждают, что локализация боли при сердечном приступе может быть любой: в груди, спине, животе, даже в ухе, но чаще всего отдает в левое плечо.

Ранее ученые придумали, чем заменить пересадку сердца.

Николай ВИКТОРОВ
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