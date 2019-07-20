Элементарно: для здорового сердца нужны лишь три витамина

О стройных рядах баночек с таблетками пора забыть

Названы действительно необходимые нашему организму вещества.

Витамин С, известный благотворным влиянием на иммунитет, обладает и другими ценными свойствами. Так, он показан гипертоникам, так как расширяет кровеносные сосуды. Нужен он и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Медики напоминают, что увлекаться не стоит – переизбыток витаминов, как и их недостаток, не приведет ни к чему хорошему. Витамина С следует употреблять 500 мг в день. Дополнительный прием таблеток не нужен, если в вашем меню достаточно продуктов, которые содержат его.

Другим необходимым для здорового сердца веществом является кальций. Он не только укрепляет зубы и кости. Прием кальция способствует нормальной работе мышц и сосудов. Принимать его нужно не больше 1000 мг в день, если речь идет о людях до 50-ти лет. 1200 мг можно употреблять женщинам, которые перешагнули 50-летний рубеж, и мужчинам старше 70 лет.

Не менее 200-250 мг омега-3 жирных кислот также нужны нам каждый день. Жирные кислоты уменьшают риск инсультов, помогают нормализовать давление и в целом благотворно влияют на работу сердца, пишет Express.