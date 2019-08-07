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Назван приятный способ снизить давление

Фото: www.globallookpress.com
С гипертонией помогут справиться домашние животные

Американские ученые обнаружили простой и эффективный способ снизить повышенное давление. Найти новый метод удалось после эксперимента, где добровольцам давали послушать аудиозапись с мурлыканьем кошки.

В момент прослушивания у испытуемых фиксировались сразу несколько параметров, в том числе и артериальное давление. Эксперимент показал, что кошачье мурлыканье не только помогает немного снизить давление, но и приводит в тонус мозговые артерии.

Выводы ученых подтверждают и медики. Они сравнивают мурлыканье кошачьих с ультразвуковым воздействием. Оно оказывает положительный терапевтический эффект на психоэмоциональное состояние человека, пишет "МедикФорум.

Также домашние питомцы помогают справиться со стрессовыми ситуациями, которые могут стать причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если возможности завести кота или кошку дома нет, то достаточно просто послушать аудиозаписи с мурлыканьем, они также будут эффективны в снижении давления. 

Дарья ПЕТРОВА
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