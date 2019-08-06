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Найдено простейшее средство для усиления потенции

Фото: www.globallookpress.com
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Обычный овощ вернет мужскую силу

Медики рассказали, что сохранить и усилить потенцию поможет репчатый лук. Он обладает признаками мощного натурального афродизиака.

В его составе есть гормоноподобные соединения, которые стимулирует работу гипофиза и надпочечников, что усиливает выработку тестостерона, пишет "Южный федеральный". 

Эфирные масла, придающие луку специфический запах, способствует поддержанию потенции, ускоряют гормональный обмен, активизирует выработку мужских половых гормонов, а также защищают от инфекций.

Регулярное употребление лука улучшает качество семенной жидкости, усиливает кровоток – все это положительно сказывается на потенции.

Дарья ПЕТРОВА
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