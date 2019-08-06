Пить и худеть: названы полезные свойства пива

Самое главное – не злоупотреблять алкоголем

Немецким ученым удалось выяснить, что пиво способно защитить организма человека от некоторых болезней. В составе напитка есть изо-альфа-горькие кислоты и ксантогумол: они могут снизить риск развития ожирения печени, а также помочь в борьбе с воспалением.

Содержащиеся в пиве кислоты также благотворно влияют на обмен глюкозы. Это помогает избежать появления лишнего веса.

Как пишет "ФедералПресс", самое главное – не злоупотреблять спиртным, а также внимательнее относится к закускам. Чипсы, сухарики и соленые орехи приведут не к сбросу веса, а, наоборот, к появлению лишних килограммов.