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Будьте осторожны: названы повышающие давление продукты

Фото: www.globallookpress.com
Эксперты рекомендуют гипертоникам скорректировать питание

Высокое давление повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и болезней почек. Справиться с опасным состоянием можно, если внимательнее относится к своему рациону. Австралийские диетологи советую избегать некоторых продуктов или свести и употребление к минимуму.

Возглавляет список опасных для гипертоников продуктов поваренная соль. Ее чрезмерное употребление повышает артериальное давление. А если солить пищу меньше, то систолическое давление может снизиться на 4,2 мм рт.ст., а диастолическое на 2,1 мм рт.

Также в стоп-списке оказался алкоголь. Сначала спиртное снижает давление, а следом, наоборот, повышает его еще больше. Эта рекомендация особенно актуальна для мужчин, так как риск повышения давления после употребления спиртного у них выше, пишет "Волковыск". 

Вредит гипертоникам и другой напиток – кофе. Содержащийся в нем кофеин повышает давление уже после первой выпитой чашки. В ходе эксперимента было установлено, что после 2 чашек крепкого кофе систолическое давление увеличивается на 8,1 мм рт.ст., а  диастолическое на 5,7 мм рт.ст.

Дарья ПЕТРОВА
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