В продуктах нашли опасную добавку

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Американские ученые из Северо-Западного университета нашли в продуктах питания опасный аллерген.
Отмечается, что во многих товарах на прилавках магазинов содержится кунжут. По словам доктора Ручи Гупта, частички этого растения могут вызвать аллергию в тяжелой форме.
"Его употребления сложно избежать. Между тем присутствующие в продуктах семена могут стать причиной тяжелой аллергической реакции", – цитирует его издание MedicalХpress.
Специалист считает, что производителей продуктовых товаров необходимо заставить помечать продукцию с содержанием кунжута специальной маркировкой.
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