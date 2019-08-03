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В продуктах нашли опасную добавку

Фото: www.globallookpress.com
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Кунжут может вызвать тяжелую форму аллергии

Американские ученые из Северо-Западного университета нашли в продуктах питания опасный аллерген.

Отмечается, что во многих товарах на прилавках магазинов содержится кунжут. По словам доктора Ручи Гупта, частички этого растения могут вызвать аллергию в тяжелой форме.

"Его употребления сложно избежать. Между тем присутствующие в продуктах семена могут стать причиной тяжелой аллергической реакции", – цитирует его издание MedicalХpress.

Специалист считает, что производителей продуктовых товаров необходимо заставить помечать продукцию с содержанием кунжута специальной маркировкой.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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