В продуктах нашли опасную добавку

Кунжут может вызвать тяжелую форму аллергии

Американские ученые из Северо-Западного университета нашли в продуктах питания опасный аллерген.

Отмечается, что во многих товарах на прилавках магазинов содержится кунжут. По словам доктора Ручи Гупта, частички этого растения могут вызвать аллергию в тяжелой форме.

"Его употребления сложно избежать. Между тем присутствующие в продуктах семена могут стать причиной тяжелой аллергической реакции", – цитирует его издание MedicalХpress.

Специалист считает, что производителей продуктовых товаров необходимо заставить помечать продукцию с содержанием кунжута специальной маркировкой.