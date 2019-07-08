Жжение и астма: раскрыта опасность свежих ягод

Природные лакомства могут серьезно навредить здоровью

В Подмосковье стартовал ягодный сезон. Специалисты рекомендуют относится к употреблению ягод с осторожною, учитывая, что они часто являются причиной аллергии. Наиболее опасными в этом плане ягодами являются клубника и земляника, менее аллергенны: малина, красная и белая смородина, крыжовник и черника.

После употребления ягод могут появится: кожный зуд, жжение слизистой ротовой полости, першение в горле, чихание и зуд в носу, рвота, боли в животе, диарея, сыпь на коже, приступ бронхиальной астмы, отеки различной локализации – это и есть симптомы аллергической реакции.

"Людям, у которых есть проблемы со здоровьем, рекомендуется подвергать ягоды термической обработке и употреблять их в виде компотов и варенья. При таком способе приготовления белки-аллергены разрушаются, а сам продукт лучше усваивается,

– цитирует специалиста "Подмосковье сегодня".

Врачи предупреждают, что особенно часто аллергия возникает у детей. Все из-за недостатка ферментов в организме и повышенной проницаемости слизистой желудочно-кишечного тракта. С возрастом ребенок начнет легче усваивать продукты, а аллергия может уйти вовсе, но до 1 года жизни малыша лучше воздержаться от ягодного прикорма.