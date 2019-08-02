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Без лекарств: вкусный продукт снижает давление

Фото: www.globallookpress.com
Эксперты рассказали о полезных свойствах кешью

Этот орех способен не только быстро утолять голод, но и восстанавливать многие процессы в организме человека. Все из-за того, что в бразильских плодах много витаминов, минералов и жирных кислот, которые нужны для уплотнения стенок сосудов и нормального кровообращения.

Кардиологи призывают есть орех ежедневно – это сократит риск развития гипертонии, инсульта и ишемической болезни сердца, также улучшится проходимость сосудов, а давление снизится до нормального.

Содержащиеся в кешью фосфор и железо насыщают клетки кислородом и питательными веществами, а жирные кислоты контролируют холестерин: устраняют бляшки и защищают организм от образования тромбов, пишет "Версия".

Большое количество витаминов в составе укрепляют иммунную систему в целом – человек реже заболевает и менее подвержен риску развития болезней сердечно-сосудистой системы.

В день необходимо употреблять не более 40 г. кешью. Есть орех нужно без добавок в виде соли и специй – они только усугубят существующие проблемы со здоровьем. 

Дарья ПЕТРОВА
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